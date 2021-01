Bad Herrenalb Freude beim Rodeln über die lange Talabfahrt

"Dieser Winter ist ein Traum, so etwas hatten wir schon lange nicht mehr", schwärmt der aktive Rentner, der seit zehn Jahren ehrenamtlich mit dem zuverlässigen und gut gewarteten Pistenbully im Einsatz ist. Hatten bislang die Abfahrten für die alpinen Skifahrer Vorrang beim Aufbereiten der Schneeflächen, so entfällt dieses Aufgabenfeld in dieser Saison. Zum Schutz vor dem Coronavirus kann der Skilift auf der Talwiese nicht in Betrieb genommen werden, sodass nun ausschließlich die Rund- und Fernwanderloipe für die Wintersportler im Fokus stehen.

Loipen gelten nicht als Sportstätten und dürfen daher gespurt werden. Dadurch ist der Individualsport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushaltes auf weitläufigen Anlagen erlaubt, zumal der Mindestabstand von 1,5 Metern ohne Probleme einzuhalten ist.