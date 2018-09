Bad Herrenalb Fiffi und Co. dürfen erstmals ins Freibad

Mit dieser Aktion am Sonntag, 16. September, zwischen 14 und 17 Uhr lockt die Interessengemeinschaft (IG) FreiBadHerrenalb einmal ganz anderes Publikum ins Bad.

Für 50 Cents Eintritt pro Fuß und Pfote dürfen die Vierbeiner im kleinen Becken nach Herzenslust planschen und schwimmen. Für Menschen ist dieses Becken an diesem Tag gesperrt. Und auch danach wird darin niemand mehr baden, denn die Freibadsaison in der Siebentäler Stadt endet am 9. September.

Nach dem Hundeschwimmen am 16. September wird das Freibad winterfest gemacht. Vor der neuen Saison wird das Wasser abgelassen und die Becken werden gründlich gereinigt.