Bad Herrenalb Festivalcharakter zu spüren

Erweiterte Sichtweise

Zur Eröffnung wird jedes Mal an die Verstorbenen des Vorjahres gedacht. Man hält sich an den Händen und spricht zusammen das Gelassenheitsgebet. Von Anfang an wird den Teilnehmern der ganzheitsmedizinische Ansatz vermittelt: Hier geht es nicht ausschließlich um medizinische Themen und Psychologie, sondern auch um Spiritualität. Geprägt wurde diese erweiterte Sichtweise vom Psychotherapeuten Walther W. Lechler und seiner "Schule des Lebens", die er viele Jahre in Bad Herrenalb leitete.

Den Eröffnungsvortrag hielt in diesem Jahr Michael Tischinger, Mediziner, Theologe und Autor. Thema war der Inhalt seines neuen Buchs "Selbstliebe – Weg der inneren Heilung". Er legte dar, dass sich viele Menschen mit der Selbstliebe schwer tun und krank werden. Er grenzte Selbstliebe von Egoismus und Egozentrik ab. Jesu Gebot "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" bedeute, dass die Selbstliebe das Maß der Nächstenliebe sei.

Viel Zustimmung

In sieben Schritten beschrieb Tischinger, wie man ein gesundes Maß Selbstliebe entwickeln könne. Die anschließende Diskussion bewies, dass seine Lehre bei den Zuhörern ankam. Eine 90-Jährige trug spontan ein Gedicht vor, das seine Botschaft untermauerte.

Ein anderer Zuhörer bezeichnete ihn als "Chefarzt und Heiler". Viel Zustimmung und Dank bekam der Vortragende auch noch beim anschließenden Signieren seines Buches.