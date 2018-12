Bad Herrenalb "Es gibt keinen Handlungsbedarf"

Bad Herrenalb. Den Antrag der Landtagsfraktionen von Grünen und CDU zur Großen Anfrage "Mögliche Konsequenzen eines Wechsels des Landkreises der Stadt Bad Herrenalb" hat auch Thomas Blenke, der direkt gewählte Abgeordnete des Kreises Calw, mit unterschrieben. Am Montag wurde das Schreiben fertiggestellt.

Auf Anfrage unserer Zeitung sagte Blenke: "Die Koalitionsfraktionen schließen sich der einstimmig beschlossenen Einschätzung der Landesregierung an, dass keine überwiegenden öffentlichen Belange für einen Wechsel der Stadt Bad Herrenalb vom Kreis Calw zum Kreis Karlsruhe vorliegen. Dies haben Grüne und CDU in einem gemeinsamen Antrag festgehalten, der im Landtag beraten und beschlossen werden soll."

In einer Pressemitteilung wird er zudem so zitiert: "Wir haben den Sachverhalt mit großer Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein geprüft und beraten." Anfang des Jahres habe eine Anhörung stattgefunden, an der sowohl die Vertreter der Bürgerinitiative "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe", der Stadt Bad Herrenalb und der betroffenen Landkreise teilgenommen hätten.