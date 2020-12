Bad Herrenalb Erst im Januar

Bad Herrenalbs Bürgermeister Klaus Hoffmann hat Wort gehalten. Der Haushaltsplanentwurf 2021 wurde noch in diesem Jahr eingebracht. Und zwar in der letzten Gemeinderatssitzung vor Silvester. Dem Rathauschef war wegen der Corona-Pandemie an einem zügigen Ablauf gelegen. So durfte Rüdiger König (UBV) nicht einmal "Grundsätzliches" zum Etat sagen. Wobei dieser kurz verdutzt schaute. Erst am 13. Januar soll übers Zahlenwerk diskutiert werden. Ihre Änderungswünsche dürfen die Fraktionen aber bis Monatsende schriftlich der Verwaltung zukommen lassen. Gab es bei der Verabschiedung des Haushalts 2020 keine großen Aussprachen, so wird jetzt wohl umso mehr Diskussionsbedarf herrschen. Nicht umsonst legte Andreas Tockhorn (Grüne PLUS) Wert darauf festzustellen, genug Zeit einzuplanen, da es durchaus kontroverse Standpunkte geben könnte.