Bad Herrenalb Erschließung von Jägerweg sorgt für Probleme

Die Vorgeschichte ist verworren. Alles begann, als in den 1980er-Jahren ein Forstweg zum heutigen Jägerweg umfunktioniert wurde. Daran entlang wurden Häuser gebaut. Große Häuser. In diesem Zuge, erklärt Bauamtsleiter Reimund Schwarz, wurde die Böschung zur Gaistalstraße unnatürlich steil geformt. "Die Natur würde einen so steilen Hang nie herstellen", sagt er. Er stehe unter viel zu großer Spannung. Die Folge könne ein "Grundbruch" sein. "Und dann knallen zig Tonnen ins Tal."

2016 habe es tatsächlich einen Hangrutsch gegeben. Als Notfallmaßnahme wurde an der betroffenen Stelle eine Stützmauer unterhalb des Weges gebaut. Gegen die Verlängerung der Mauer um einen weiteren Abschnitt habe sich eine Bürgerinitiative gegründet, denn die Mauer zum Sichern des Jägerweges verläuft entlang der Gaistalstraße. Durch den ersten, 140 Meter langen, Bauabschnitt, der 2017 entstand, hat sich die Gaistalstraße an zwei Stellen verengt. Nun fürchten die Anwohner, dass sich die Straße durch den weiteren Bauabschnitt noch mehr verengen könnte.

Klärung der Gesetzeslage