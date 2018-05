Bad Herrenalb Erdbeerkuchenund Musik

Bad Herrenalb. Die Tafel beginnt an der Klosterruine und verläuft in Richtung Klosterscheuer und weit darüber hinaus. Mit dieser Aktion feiert Bad Herrenalb den zum dritten Mal in Folge erhaltenen Titel "Fairtrade-Stadt". Er wird von der Organisation TransFair an Städte vergeben, die nachweislich in den Bereichen Kommunalpolitik, Wirtschaft, Schulen, Vereine und Kirchen den fairen Welthandel fördern.

An der Kaffeetafel werden fair gehandelter Kaffee und Tee ausgeschenkt. Neben weiteren Getränken gibt es Erdbeerkuchen und anders Backwerk. Musik der Bad Herrenalber Combo "Pink Panther Gang" und eine Hüpfburg unterhalten die Gäste. Mit der Präsentation eines Solar­kochers und an einem Infostand des örtlichen Weltladens wird über fairen Welthandel informiert. Fairtrade sichert kleinbäuerlichen Kooperativen, die beispielsweise Kaffee anbauen, einen auskömmlichen Preis. Damit verbessern sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bauern und ihrer Familien. Neben einem garantierten Mindestpreis für ihre Produkte werden auch Prämien für Sozial-, Bildungs- und Infrastrukturprojekte bezahlt. Das verhindert Armut und Flucht.

Umweltverträgliche Landwirtschaft