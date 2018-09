Bad Herrenalb Entwicklung unterstützen

Unter "Ausblick" wird im Stadtmarketingkonzept Bad Herrenalb 2018 ausgeführt:

"Bad Herrenalb besitzt ein enormes Potenzial als attraktive und lebenswerte Stadt sowie als zukunftsfähige Tourismusstandort mit sehr guten Voraussetzungen: einzigartiger Naturraum, günstige natürliche Gegebenheiten: Luft, Heilwasser, Sieben-Täler-Lage im Nordschwarzwald; historischer Ortskern, sehr gepflegtes Stadtbild, positive Auswirkungen der Gartenschau (Städtebaumaßnahmen, Imagegewinn), gute bestehende touristische Infrastruktur, Thermalbad, breites Veranstaltungs-/Kulturprogramm, reges Vereinsleben, Klinikstandort und vieles mehr." Um im Standortwettbewerb in der Region auch zukünftig mithalten zu können, müssten sich alle einbringen und gemeinsam die Entwicklung Bad Herrenalbs unterstützen. Mit der strategischen Herangehensweise und der umfangreichen Einbeziehung vieler Akteure sowie Akteursgruppen, die jeweils ihr spezifisches Wissen einbrächten, sei das Stadtmarketing mit seinem breit angelegten Querschnittsdialog ein geeignetes Instrument. Durch die erhöhte Identifikation der Beteiligten am Prozess stiegen erfahrungsgemäß auch die Erfolgschancen. Nicht zuletzt sei eine gute finanzielle Ausstattung die zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Projektumsetzungen und damit der Motivationsmotor aller am Prozess beteiligten (Public-Private-Partnership).

Der Stadtmarketingprozess werde langwierig sein. In Bad Herrenalb kann er glücklicherweise auf viele vorhandene Stärken aufbauen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, gilt es, diese zu erkennen und weiter auszubauen. Es sind immer die Menschen einer Stadt, die diese ausmachen", heißt es abschließend.