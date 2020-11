Bad Herrenalb Entscheidung über Zukunft steht an

Bad Herrenalb. Der Beschlussvorlage vorausgegangen waren in den letzten Monaten intensive Beratungen und Berechnungen innerhalb der Stadtverwaltung über die möglichen Szenarien zur Zukunft der Therme, teilt die Bad Herrenalber Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Optionen "Stilllegung" und "Stilllegung plus Abriss" die städtischen Finanzen mit fünf bis sechs Millionen Euro belasten würden, ohne dafür einen Gegenwert zu liefern. Zudem würden zahlreiche Arbeitsplätze in der Stadt verloren gehen, ist weiter zu lesen.