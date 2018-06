Bad Herrenalb Einstimmiges Ja zu Jugendleiterstelle

Pfeiffer erinnerte an die jahrelange Erfahrung mit einem Jugendklub in Neusatz. Ein solcher laufe gut, wenn "die entsprechende Führung etwas macht". Nach Festlegung der Richtlinien mit einem absoluten Alkohol- und Nikotinverbot seien immer weniger Jugendliche gekommen. Zwar gebe es etliche offene Fragen, doch wenn man in Bad Herrenalb nichts probiere, komme auch nichts zustande. Wenn Besler Jugendleiterin werde, dann würden sie die Kinder bereits kennen, das Vertrauen sei somit schon da.

Christian Romoser (CDU), der die Sitzung leitete, meinte, Bedarf sei auf jeden Fall vorhanden. Klaus Lienen (CDU) stellte fest, dass mitunter 16-, 17- und 18-Jährige bezüglich Alkohol und Rauchen Probleme machten. Ein Angebot, das ermögliche, vielleicht auch mal ein Bier zu trinken, sei eventuell zu überdenken. In Bernbach lungerten bei der Bushaltestelle ein paar Jugendliche herum, die sich danebenbenehmen würden. Michael Theis bemerkte: In Bad Herrenalb existiere auch keine heile Welt mehr.

Geld notwendig

Das Thema Städtepartnerschaft war im Verwaltungsausschuss ziemlich schnell abgehakt. Sitzungsleiter Romoser brachte es so auf den Punkt: Bad Herrenalb müsse ganz andere Sachen angehen. Er sprach von "nice to have", doch sei eine Städtepartnerschaft derzeit nicht relevant.

Zuvor fragte Romoser: "Was bringt uns das?" Eine emotionale Bindung müsse vorhanden sein. Eine Städtepartnerschaft "par or­d­re du muf­ti" durchzusetzen, also per Anordnung von oben, könne man vergessen.

Manfred Senk (GL) sagte, bei einer zu großen Entfernung – wenn man zum Beispiel nur per Flugzeug einen Besuch abstatten könne – sei eine Partnerschaft früher oder später zum Tode verurteilt.

Hauptamtsleiter Kopp erklärte, er bekomme mit Blick auf eine Städtepartnerschaft immer mal wieder Post. Hierfür seien aber Personalressourcen und Geld notwendig. Ein in Bad Herrenalb wohnender ehemaliger Professor, der Russisch unterrichtete, habe zwei bis drei Vorschläge von russischen Städten unterbreitet.

Zur Erinnerung: Der frühere Kurhaus-Pächter Branko Struhak fühlte sich mit der Ferieninsel Rab freundschaftlich verbunden. Und das nicht nur, weil er selber gebürtiger Kroate ist. Struhak hat viele Freunde auf dem Kleinod im Mittelmeer und entdeckte einige Parallelen zu seiner Wahlheimat im Schwarzwald. Deshalb hatte er 2014 eine Delegation der Kvarner-Insel nach Bad Herrenalb eingeladen. Bad Herrenalbs Bürgermeister Norbert Mai begrüßt seinerzeit die Initiative von Branko Struhak. Eventuell könne sich ja daraus eine dauerhafte Freundschaft entwickeln, so der Rathauschef. Mittlerweile gibt es aber keine Kontakte mehr.