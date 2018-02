Bad Herrenalb Eine neue Chance?

Vor allem Thomas Mertin, der Vorsitzende der ehemaligen Ortsgruppe, war besonders enttäuscht über die "Machenschaften" (wir berichteten). Ob eine Zukunft möglich sei, sei seiner Meinung nach unwahrscheinlich. Der Schwarzwälder Bote hakte bei Mirko Friedrich, hauptamtlicher Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle in Freiburg, nach.

"Eingezogen würde ich jetzt nicht sagen", so Friedrich. Die Ortsgruppen seien nicht die Eigentümer der Fahrzeuge, sondern lediglich die Besitzer. So stehe es der Landesleitung zu, die Fahrzeuge aus gewissen Gründen wieder in ihren Besitz zu bringen.

Einsatzsicherheit gewährleisten