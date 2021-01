Bad Herrenalb "Durchweg positive Resonanz" auf Telefongottesdienste

"Eine Umfrage unter Teilnehmern an unseren Telefongottesdiensten offenbarte eine durchweg positive Resonanz auf dieses Angebot", freut sich Pfarrer Matthias Weingärtner im Gespräch mit unserer Tageszeitung. Eine Frau aus Loffenau schrieb als Kommentar: "Ich muss zugeben, dass ich dem äußerst befremdlich gegenüberstand. Nach mehrmaliger Teilnahme bin ich positiv überrascht, und freue mich, dass der Gottesdienst über das Telefon so simpel einzuwählen, so gut anzuhören und so verständlich ist. Es tut mir gut. Vielen Dank!"

Eine andere Teilnehmerin hatte zunächst Online-Angebote aus Stuttgart genutzt und sich dann doch dem Telefongottesdienst aus ihrer Heimatgemeinde zugewandt. Sie sagte: "Anfangs war es sehr ambivalent. Zum einen fand ich es sehr schön, die gewohnten Stimmen bei Lesungen und Predigt zu hören, zum anderen machte diese Vertrautheit mir das Fehlen der Gemeinschaft in der Kirche noch bewusster."

Überraschendes Ergebnis der Umfrage war, dass sich nicht nur Menschen aus Bad Herrenalb, Dobel und Loffenau regelmäßig einwählen, sondern auch aus Berlin, Stuttgart, Tübingen und aus Heilbronn-Kirchhausen, dem ehemaligen Wirkungsort von Pfarrer Matthias Weingärtner. Von dort kam der folgende Kommentar: "Ihre Predigt hat den Nerv getroffen und ich habe bedauert, dass sie nicht mehr bei uns sind."

Lob der Teilnehmer

Gelobt wurden ausdrücklich auch die Minuten vor und nach dem Gottesdienst, in denen Pfarrer Weingärtner die zugeschalteten Teilnehmer persönlich begrüßt und verabschiedet. In diesen Minuten können alle sprechen und alle gehört werden. Während des Gottesdienstes sind dagegen die Zuhörer stumm geschaltet, um störende Nebengeräusche zu ­vermeiden.

Auch wenn ab Februar wieder Präsenzgottesdienste im Katholischen Dekanat Calw möglich sind, wird in der Katholischen Seelsorgeeinheit Bad Herrenalb weiterhin das Angebot der Telefongottesdienste bestehen, um Menschen, die gegenwärtig noch verunsichert sind, auch in Zukunft zu ermöglichen, per Telefon an der Gottesdienstgemeinschaft teilnehmen zu können.