Bad Herrenalb/Dobel Räumdienste ganzen Tag im Einsatz

Für die Straße auf den Dobel ist der Bauhof in Bad Herrenalb laut Flittner allerdings nicht zuständig. Da es sich um eine Landesstraße handelt, sei hier das Landratsamt Calw, genauer die Straßenmeisterei, zuständig. "Das Räumen der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Kreis liegt in unserer Verantwortung", bestätigt Straßenmeister Christoph Schill. Um 3 Uhr morgens am Donnerstag habe der Arbeitstag bei ihnen begonnen. Die zu räumenden Straßen würden bei Schneefall selbstverständlich mehrmals befahren. Auf die Schneemenge habe man keinen Einfluss. "Wir machen stets, was wir können. Ich bin mit meinen Mitarbeitern zufrieden", bekräftigt Schill. Man sei mit insgesamt elf Fahrzeugen im Kreis im Einsatz. Sechs der Gefährte entfielen dabei aber auf Fremdfirmen. Oberste Priorität hätten beispielsweise Busstrecken.

Einen Sonderfall bilde die Straße von Dobel nach Höfen. "Die gehört zum Enzkreis. Somit sind wir eigentlich nicht zuständig", erläutert Schill. Man hebe auf dieser Straße aber selbstverständlich nicht den Schneepflug an und streue kein Salz, wenn man sie befahre.

Nur werde sie eben nicht so oft angefahren, wie die Straßen im Kreisgebiet. Dies sei bloß der Fall, wenn sie im Lager in Neuenbürg neues Streusalz holen müssten, so Schill weiter.

Für Dobel selbst ist ein eigener Bauhof unter Leitung von Werner Schaible verantwortlich. Auch der Dobler Räumdienst war den ganzen Donnerstag damit beschäftigt, die Straßen befahrbar machen.