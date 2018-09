Bad Herrenalb/Dobel Noch keine heiße Spur nach Leichen-Fund

Am Montag gegen 22 Uhr war die Leiche des Irakers gefunden worden. Schnell war klar, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Die Sonderkommission "Tanne", die um vier Beamtinnen und Beamte

auf nun 38 Ermittler verstärkt wurde, arbeitet auch über das Wochenende mit Hochdruck an der Aufklärung des Verbrechens. In erster Linie gilt es durch Vernehmungen von Angehörigen und Personen mit denen das Opfer Kontakt hatte, das Umfeld des Getöteten aufzuhellen.

Im Zusammenhang den wahrgenommen Schüssen am späten Montagabend im Bereich der Landesstraße 340 und dem grauen Audi A 6 des Getöteten sind bei der Sonderkommission bislang 25 Hinweise eingegangen, eine heiße Spur ist jedoch nicht dabei.

Das Fahrzeug des Opfers war am Mittwochnachmittag in Maximiliansau/Rheinland-Pfalz sichergestellt worden. Der Audi wird kriminaltechnisch untersucht.