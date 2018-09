Bad Herrenalb/Dobel Nach Leichen-Fund: Polizei geht Hinweisen nach

Bad Herrenalb/ Dobel - Während die Aufregung nach dem Leichenfund in Dobel immer noch groß ist, arbeitet die Polizei an der Aufklärung des Verbreches. Auf Anfrage des Schwarzwälder Boten bestätigte Dieter Werner, Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe, dass der Tote drei Schusswunden aufweist, die für den Tod verantwortlich seien. Die Beamten der Sonderkommission "Tanne" gehen derzeit davon aus, "dass der Auffindeort auch der Tatort ist", so Werner weiter.