Bad Herrenalb/Dobel Leichen-Fund: Vermeintliche Tatwaffe entdeckt

Bad Herrenalb/Dobel - Im Fall des bei Dobel getöteten 47-jährigen Irakers wurde nun die vermeintliche Tatwaffe gefunden. Einer der beiden Tatverdächtigen, die von der Sonderkommission "Tanne" festgenommen wurden, hat in den ersten Vernehmungen umfangreiche Angaben gemacht. Das berichtet die Staatsanwaltschaft. Der 23-jährige Mazedonier führte die Polizei zu der Stelle, an der die vermutliche Tatwaffe in den Rhein geworfen worden sein soll.