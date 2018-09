Bad Herrenalb/Dobel Leichen-Fund: Soko-Team wird aufgestockt

Bad Herrenalb/Dobel - Rund eine Woche nach dem Fund eines Toten an einer Landstraße zwischen Bad Herrenalb und Dobel hat die Polizei die Sonderkommission "Tanne" um vier Ermittler auf 38 verstärkt. "Die Mitglieder der Sonderkommission haben über das ganze Wochenende durchgearbeitet, damit die Ermittlungen vorangehen", war von Polizeisprecher Dieter Werner auf Nachfrage von schwarzwaelder-bote.de zu erfahren. "Zur Aufklärung des Falles werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mit Hochdruck und viel Manpower an den Ermittlungen zu arbeiten."