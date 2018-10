Bad Herrenalb/Dobel Leichen-Fund: Polizei tappt im Dunkeln

Der mysteriöse Fall

Das Opfer wird am 17. September mit drei Schusswunden und ohne Papiere gefunden. Die Identifizierung gestaltet sich deswegen zunächst schwierig. Anfangs gibt es die Vermutung, dass es sich bei der Leiche in Dobel um den bei Pforzheim vermissten Simon P. handelt. Der Jäger ist mitsamt seiner Waffensammlung verschwunden. Unter den über 30 verschollenen Waffen befinden sich unter anderem auch Sturmgewehre. Der 50-Jährige war zuletzt am Abend des 29. August von Nachbarn gesehen worden. Sie wollen einen Streit zwischen ihm und zwei Unbekannten beobachtet haben. Die Polizei fand im Bereich des Wohnhauses Blutspuren des Vermissten. Die Ermittler schließen ein Tötungsdelikt nicht aus.

Identität des Toten geklärt