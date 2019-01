Bad Herrenalb/Dobel Landesschau dreht Beitrag zu Tauwetter

Der Beitrag spielt an drei Drehorten: In Dobel beim Wasserturm, in Bad Herrenalb am Fluss Alb und in Gaggenau, wo die Murg fließt. Wetterreporterin Natalie Akbari beobachtet die aktuelle Lage im Nordschwarzwald, inwieweit das bevorstehende Tauwetter zu steigenden Pegeln im Land führt und gibt einen Ausblick auf die Woche.

Die Landesschau-Wetterreporte sind täglich mit einem Kamerateam in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs unterwegs. Seit September 2002 geht das Wetterreporter-Team den Fragen nach: Wo verspricht das Wetter beeindruckende Landschaftsaufnahmen? Wo lässt sich ein besonderes Wetterphänomen beobachten? An welchen Orten können die Reporter die Wetterlage exemplarisch erklären?