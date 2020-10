Bad Herrenalb Diebe nehmen Goldbarrenattrappen mit

In der Nacht zum Samstag begaben sich die Täter in den Vorraum des Geldinstituts in der Gernsbacher Straße, wo sei durch das Einschlagen einer Scheibe ins Hauptgebäude gelangten. Dort angelangt zerschlugen Sie eine Glasvitrine und nahmen die darin ausgestellten Prospekte und Nachbildungen von Goldbarren mit.