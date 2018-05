Bad Herrenalb Die Grundschüler dürfen sie duzen

Bad Herrenalb. Seit 2012 gibt es in Bad Herrenalb eine Schulsozialarbeiterin. Sie ist Ansprechpartnerin für Schüler, Eltern und Lehrer. Natalie Besler von der BruderhausDiakonie ist seit Oktober 2017 in der Falkensteinschule eingesetzt. Sie informierte jetzt das Gremium über ihre Arbeit. Und Bereichsleiter Markus Neumann stellte vorab die BruderhausDiakonie (vormals Gustav-Werner-Stiftung) vor, die mehr als 4000 Mitarbeiter habe. Wobei die Jugendhilfe den kleinsten Teil ausmache. Die Stiftung ist übrigens auch in der Schulsozialarbeit in Bad Wildbad tätig.

Gewaltfreie Kommunikation

Besler zählte Freiwilligkeit, Verschwiegenheit und Neu­tralität als Grundsätze auf. Bei der 30-Prozent-Stelle in der Bad Herrenalber Grundschule ist sie montags, donnerstags und freitags von 8 bis 11 Uhr vor Ort. Termine können auch nach Absprache erfolgen. Die Sozialarbeiterin hilft bei Konflikten mit Mitschülern und Geschwistern oder Lehrkräften. Es geht auch um schulische Leistungen, Lehrer bitten bei "herausforderndem Verhalten" von Schülern um Hilfe. Angebote gibt es für Klassen und Gruppen. Dabei nannte Besler fürs Schuljahr 2017/2018: Klassenrat, soziales Kompetenztraining und gewaltfreie Kommunikation.