Bad Herrenalb "Diamantglitzernder Tannenhochwald"

Um die Sehnsucht der Städter zu stillen und den Andrang insbesondere an Sonn- und Feiertagen zu bewältigen, richtet die Albtalbahn im selben Winter für das "Sportgebiet bei Herrenalb" sogar spezielle "Wintersportzüge zum verbilligten Preis" ein. Die Abfahrt startet in Karlsruhe sonntags in den frühen Morgenstunden um 6, 7 und 8 Uhr – werktags ab 6.30 und 8.30 Uhr. An Sonntagen gibt es mit den sogenannten Kraftomnibussen auch Anschlussfahrten zur Talwiese und auf den Dobel, wo sich "Skiläufer und Rodler" tummelten.