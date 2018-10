Bad Herrenalb Detaillierte Beratung in vier Ausschüssen

Nach dem Eröffnungsgottesdienst am Sonntagabend (21. Oktober) mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh wird Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter für Baden-Württemberg, am Montag (22. Oktober) einen Vortrag halten. Im Rahmen der trilateralen Partnerschaft zwischen Zossen (Brandenburg), Canterbury (England) und der evangelischen Kirche im Markgräflerland stehen ferner Erfahrungsberichte zur Situation der Kirche in unterschiedlichen Regionen auf dem Programm.

Synodalpräsident Axel Wermke zeigte sich im Vorfeld der Synode "sehr erfreut darüber, dass es gelungen ist, mit der Antisemitismusdebatte eine Thematik in der Landessynode aufzugreifen, die gerade in der heutigen Zeit sehr relevant ist und auch im Zusammenhang mit anderen Ausgrenzungsbestrebungen steht".

Verschiedene Aspekte