Am Wochenende feiert die Concordia Bernbach, unterstützt von mehreren befreundeten Gesangvereinen, ihr zweitägiges Herbstfest in der Bernbacher Festhalle. Los geht’s am Samstag um 19.30 Uhr. Außer den Gastgebern singen der Liederkranz Gaistal, die Einheit Schielberg und der Liederkranz Bad Herrenalb. Außerdem wird eine große Tombola veranstaltet. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 12 Uhr unterhalten die Gaisbachtaler Musikanten. Um 15 Uhr beginnt das Freundschaftssingen mit der Eintracht Burbach und der Concordia Bernbach, ab 16 Uhr sorgt das Akkordeonorchester Bernbach für einen beschwingten Festausklang. An Samstag und Sonntag ist für reichlich Speis und Trank gesorgt. Foto: Verein