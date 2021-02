Bad Herrenalb Dem Ärztemangel entgegenwirken

Gleiches gilt für ältere Arztkollegen, die vielleicht mit Blick auf ihren Ruhestand kürzertreten möchten.

Berufseinsteiger haben nicht die Last großer Investitionen und das Risiko zu scheitern, erklärte Elsenbruch im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ziel von Elsenbruch ist es, eine breit aufgestellte Arztpraxis mit angeschlossenem Therapiezentrum zu schaffen. Elsenbruch: "Das ermöglicht einen interdisziplinären Therapieansatz, welcher Körper, Geist und Seele berücksichtigt". Deshalb stellte er kürzlich eine Ergotherapeutin ein. Eine Logopädin und eine Physiotherapeutin konnte er noch nicht finden. Für sie wird zurzeit das ehemalige Bergbahnbistro in eine Therapiepraxis umgebaut. Bis spätestens Mai sollen die Umarbeiten abgeschlossen sein.

Seit Jahren kritisch

Zu Erinnerung: Die Hausarztversorgung in Bad Herrenalb und Umgebung ist seit Jahren kritisch. In Bad Herrenalb konnte in letzter Minute das Schließen einer etablierten Hausarztpraxis verhindert werden (wir berichteten). Es fand sich ein Nachfolger, nachdem der Schließungstermin bereits bekanntgegeben war. In Dobel steht die einzige Hausarztpraxis seit Monaten leer. In beiden Fällen sind die langjährigen Betreiber der Praxen in den Ruhestand gegangen.