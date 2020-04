Bad Herrenalb Corona-Krise: 61-Jährige steckt in Spanien fest

Am 14. März verhängte dann Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez eine Ausgangssperre. Wer nicht in einem Gewerbe arbeitete, das lebenswichtige Produkte herstellt, musste zu Hause bleiben. Und von heute auf morgen habe sich der sonst so lebensfrohe Ort La Marina in eine Geisterstadt verwandelt. "Ich sitze seit zwei Wochen in der Ferienwohnung meiner Tante fest. Selbst ein Spaziergang ist verboten", sagt Seelbach. Sie berichtet von einer Polizeikontrolle, nachdem sie einkaufen war: "Ich musste meinen Kassenbeleg zeigen".

Situation bleibt angespannt

Die Situation in Spanien bleibt angespannt. Laut dem spanischen Gesundheitsministerium haben sich bereits 172.633 Menschen (Stand 15. April) mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag nach den Osterfeiertagen gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die Zahl der Neuinfektionen auf 3045 gestiegen sei, was zwar 1,8 Prozent mehr seien, aber dennoch der niedrigste Stand an Neuinfektionen seit Beginn der Epidemie. Und auch wenn die Menschen unter strengen Hygiene- und Abstandsbedingungen wieder arbeiten gehen können, bleibt die Ausgangssperre weiter bestehen.

Kein Rauskommen

Für Evi Seelbach bedeutet das: kein Rauskommen. Drei Flüge hatte sie gebucht, alle wurden kurz vorher wieder storniert. "Bis Anfang April war ich noch recht zuversichtlich, dass ich wieder zurück nach Hause komme. Jetzt glaube ich, dass ich hier noch eine Weile festsitze", sagt die 61-Jährige. Dabei habe sie alles versucht: "Ich habe mich für die Rückholaktion vom auswärtigen Amt schon drei Mal registriert, wurde aber anscheinend immer wieder gestrichen. Das deutsche Konsulat habe ich telefonisch nie erreichen können."

In La Marina sei sie bei einem Reiseunternehmen gewesen, auch dort habe sie kein Glück gehabt. Ihre Frau, die in Bad Herrenalb geblieben ist, mache sich Sorgen. "Sie wollte mich mit dem Auto abholen, aber die Grenzen sind dicht", sagt Seelbach. Diese Ungewissheit mache sie fertig. "Ich halte es nicht mehr lange aus", erklärt sie. Zumindest könne sie im Haus ihrer Tante kostengünstig wohnen. Und auch zu Hause sitze der Rentnerin nicht der Arbeitgeber im Nacken.

Seelbach will die Situation positiv sehen, sagt, dass sie wenigstens gesund sei. Trotzdem falle ihr es schwer. "Für mich bleibt jetzt nur noch eine Hoffnung, und das ist mein Rückflug am 16. Mai, der bisher noch nicht storniert wurde", sagt sie. Noch vier Wochen sind es bis dahin. "Und dann ist noch nicht einmal das Wetter gut", sagt sie und lacht.