Bad Herrenalb Celenus Klinik: Bald Spatenstich für Neubau

An den bisherigen Planungen ändere sich nichts, so Schindler. Das heißt: Der Klinikneubau soll 122 Betten umfassen. Für die medizinisch und therapeutisch notwendigen Einrichtungen und die Patientenunterbringung und -versorgung wird von einem Flächenbedarf von rund 11.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche und einem Grundstücksbedarf von etwa 7 000 Quadratmeter ausgegangen. Diese befinden sich hauptsächlich auf der Brachfläche des abgebrochenen Cafés Romanier. Das Gebäude soll eine Gesamthöhe von rund 17 Metern haben. Außerdem sollen 70 bis 80 Auto-Stellplätze auf dem Grundstück Platz finden.

Innenstadt beleben

Ein Aspekt für den Standort auf der Schweizer Wiese war für Celenus die Nähe zur Siebentäler Therme. Schindler erwartet bei einem Standort in unmittelbarer Nähe zur Therme wichtige Synergie-Effekte, da ein Teil der Behandlungen problemlos in der Therme erfolgen können. Stichwort Therme: Darauf angesprochen, ob es eine Möglichkeit sei, dass Celenus die Therme übernehme, meinte Schindler, dass sie keine Experten im Führen von Bädern seien, dies also nicht infrage komme. "Das sage ich ganz ehrlich, das können wir uns nicht leisten", so der Vorstand im Gespräch mit unserer Zeitung. Trotzdem hat er einen Hoffnungsschimmer für die defizitäre Therme: "Wir haben keine bettlägerigen Patienten, da werden einige auch am Wochenende und speziell mit ihrem Besuch in die Therme gehen", geht er davon aus, dass die steigenden Patientenzahlen auch für die Therme Effekte haben.