Bad Herrenalb Bürgermeisterwahl steht kurz bevor

Einer der Gründe, weshalb so viele Namen auf dem Stimmzettel stehen: Bei Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl wird erst in Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern eine Anzahl an Unterstützerunterschriften verlangt. Deshalb empfahl auch "Die Partei"-Kandidatin Beate Dickas (Köln) den Baden-Württembergern, ihr kommunales Wahlrecht zu ändern.

Die Pressesprecherin des Gemeindetags Baden-Württemberg sagte auf Anfrage, dass es keine Statistik gebe. Und zwar mit Blick auf die durchschnittliche Anzahl an Kandidaten bei Bürgermeisterwahlen. Tendenziell gebe es aber dort weniger Bewerber, wo der Amtsinhaber wieder antrete. Allerdings: Bad Herrenalb weise schon eine recht stattliche Zahl auf.