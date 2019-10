Bad Herrenalb Bürgermeisterwahl: Sieben weitere Kandidaten

"Anlässlich der Schicksalswahl in Bad Herrenalb schicken die 24 Kandidierenden aus dem Kreis der Partei ›Die Partei‹ sieben weitere Bewerberinnen und Bewerber ins Rennen", heißt es unter anderem. Angesichts der beschämenden Wahlbeteiligung am 20. Oktober von weniger als 48 Prozent hätten die Anwärter auf das Amt des Bürgermeisters den Aufruf verstanden und im Sinne der Demokratie die Auswahl für die Wähler in Bad Herrenalb erhöht.