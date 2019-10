Bad Herrenalb Bürgermeisterwahl: Amtlicher Stimmzettel ist lang

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Übrigens gibt es auf dem langen amtlichen Stimmzettel auch eine freie Zeile – hier kann der Namen einer anderen wählbaren Person mit weiteren Angaben zur zweifelsfreien Identifizierung eingetragen werden.

Mit dem vorläufigen Ergebnis der Bürgermeisterwahl am Sonntagabend wird im Rathaus nicht vor 19 Uhr gerechnet.

Blick zurück: Beim Neujahrsempfang teilte Stadtoberhaupt Norbert Mai (64) mit, dass er bei der Bürgermeisterwahl im Oktober aus Altersgründen nicht mehr kandidieren werde. In der Gemeinderatssitzung am 27. März wurde deshalb der Tagesordnungspunkt "Bürgermeisterwahl 2019 – Festsetzung des Wahltages – Stellenausschreibung" schnell abgehakt. Wortmeldungen – Fehlanzeige.

Neuwahl am 10. November

Ja sagten die Stadträte dazu, dass die Wahl des Bürgermeisters in der Siebentäler­stadt am 20. Oktober, stattfinden soll und der Tag einer eventuell notwendigen Neuwahl am Sonntag, 10. November. Die Ausschreibung im Staatsanzeiger Baden-Württemberg erfolgt am Freitag, 9. August. Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen für die Wahl am 20. Oktober wurde auf Montag, 23. September, 18 Uhr, festgesetzt. Übrigens: Im Falle einer Neuwahl beginnt sie am Montag, 21. Oktober, und endet am Donnerstag, 24. Oktober, um 18 Uhr.

Wie die Verwaltung seinerzeit informierte, endet die Amtszeit von Bürgermeister Mai mit Ablauf des 16. Januar 2020. Laut Gemeindeordnung ist die Wahl frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle möglich. Eine eventuelle Neuwahl hat frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach dem Wahltag zu erfolgen. Da der 3. November in die Herbstferien fällt, wurde der 10. November beschlossen.