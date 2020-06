Bad Herrenalb Brand bedroht Existenz des Schwalbenhofs

Seit Herbst ist vieles anders

Für die Familien Duss und Dreßler auf dem Schwalbenhof hat der Großbrand existenzbedrohende Konsequenzen. Und ist lange noch nicht abgeschlossen. Unter welchen psychischen und physischen Belastungen die Opfer der Tat seit Monaten stehen, welche Zusatzarbeit zum Vollzeitbetrieb des Hofes durch die Brandschäden dazukommt, welch nicht enden wollender Papier- und Telefonkrieg geführt werden muss – das lässt sich nur erahnen.

"Es sieht nicht gut aus", sagt Roland Dreßler leise. Eigentlich hatten er und seine Frau Angelika sich zunehmend aus dem Hofbetrieb zurückziehen, alles in die Hände von Schwiegersohn Heiko Duss und Tochter Anja legen wollen. Seit Herbst ist vieles anders. Mit einem kaum vorstellbaren Kraftaufwand und vielen freiwilligen Helfern wurde wenige Wochen nach dem Großbrand das Hoffest auf die Beine gestellt. Mit viel Energie und dank guter Kontakte konnten Winterquartiere für die Limousinrinder gefunden werden. Es wurden neben dem regulären Betrieb Termine, Schadensaufstellungen, Planungen mit und für die Versicherungen, Behörden, Architekten gestemmt, nach Ersatzbeschaffung für die zerstörten landwirtschaftlichen Maschinen geschaut.

Jetzt, Mitte Juni, steht die Fundamentmauer des Scheunen- und Stallgebäudes bereits sechs Wochen. "Eigentlich sollte das Gebäude im Mai fertig sein", berichtet Heiko Duss, "aber bei Architekturbüro und Genehmigungsbehörde sind wohl coronabedingte Engpässe dazwischengekommen. Wir warten jeden Tag. Denn ich müsste schon anfangen, Heuballen in den Stall einzubringen – der noch nicht mal steht."

Auf dem Betonfundament stehen drei frisch angeschaffte Traktoren. Einer davon glänzt nicht gerade neu. "Der Deutz ist 17 Jahre alt, über einen Händler gebraucht gekauft", erklärt Duss. "Wir erhalten von der Versicherung jeweils den Zeitwert unserer Maschinen. Da ist es schwer mit gleichwertigem Ersatz. Alle neu kaufen, das ist zweimal nicht drin." "Es ist teilweise eine Bettelei bei den Versicherungen", spricht sein Schwiegervater klare Worte.

An diesem Vormittag ist eine Firma da, mit einem Saugwagen "Licht ins Dunkel" der seit dem Brand teilweise zugesetzten Abwasserleitungen zu bringen. Tatsächlich zeigt der kostspielige Einsatz Erfolg: Aus den Kunststoffrohren treten verschmolzene Metallklumpen zutage – mit dem Löschwasser in die Rohre gespült. Duss ist extrem erleichtert, bringt dem Lastwagenfahrer gleich etwas zu Trinken und noch eine Dose selbst gemachter Wurst obendrauf: "Wenn das nicht funktioniert hätte, hätten wir das ganze Erdreich aufbuddeln müssen, um die Rohre auszutauschen." "Das Metall", mutmaßt Dreßler, "stammt wahrscheinlich von den in der Hitze geschmolzenen Dachkanälen der Halle". So extrem hatte das Feuer gewütet.

Dazu kam im März noch Corona. "Wir haben reihenweise Stornierungen für unsere Ferienwohnung erhalten", erzählt Duss, "ich kann die Leute ja verstehen. Aber uns bricht damit noch ein Standbein des Hofes weg."

Verschmolzenes Plastik

Ein klein wenig erleichtert ihn, dass nun wieder erste Gäste da sind. Außerdem sei die Nachfrage im Hofladen die ganze Zeit über gut gewesen. "Eier hätten wir zu Beginn der Coronakrise sogar mehr als vorhanden verkaufen können."

Mittlerweile orientierten sich die Menschen bereits wieder um – zu anderen Einkaufsquellen. Die nächste Hofgeneration, die beiden Söhne von Anja und Heiko Duss, schieben ihre Trettraktoren über den Hof. Selbst am Spielzeug ist verschmolzenes Plastik aus der Brandnacht festzustellen. "Die Kinder sind wegen der Corona-Schließungen jetzt öfter bei der Tagesmutter", sagt Duss, "und in der Notbetreuung, seit es die in Schule und Kindergarten jeweils gibt". Denn Ehefrau Anja ist im Hofalltag eingebunden – gerade ist sie Eier ausfahren. An einem weiteren Tag arbeitet sie im Schlachthaus. Und natürlich im Hofladen. Zwei Tage die Woche obendrein außer Haus. So wie Duss selbst 50 Prozent beim Forst arbeitet neben der Versorgung der Rinderherde, den Lohn- und eigenen Mäharbeiten. "Eigentlich wollten wir das runterfahren. Uns mehr auf unseren Hof konzentrieren." Dann kam der Brand. "Jetzt geht es finanziell gar nicht anders", sagt der Hofchef schlicht. Die Pläne einer größeren Direktvermarktung – alles Schnee von vor dem Brand.

Die Rinder sind jetzt großteils auf der Weide. "Allerdings lasse ich die Mutterkühe im Stall, bis sie gekalbt haben." Damit fällt immer noch Pacht an. Und dann ist da die Zeitspanne zwischen Vorsteuerentrichtung und Umsatzsteuerrückerstattung. Gerade wenn vieles neu angeschafft, große Summen investiert werden müssen. Wie eben jetzt.

Was die Hofbetreiber trotzdem immer wieder motiviert weiterzumachen, das ist die nicht abebbende Hilfsbereitschaft der Familie und der Nachbarschaft. "Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der ein paar Stunden kommt. Manche stehen jeden zweiten Tag da und fassen mit an, wo gerade was zu tun ist. Und das seit Monaten immer wieder."

Da sind auch immer noch die Spenden, bei denen sich Heiko Duss heute noch wundert: "Dass da ein fünfstelliger Betrag zusammengekommen ist, das hat uns wirklich berührt. Dass viele Leute so gut von uns denken und uns helfen wollen." Und dann: „Eigentlich wollten wir den Betrag bis ganz zum Ende des Wiederaufbaus aufsparen und dann ganz speziell was für das Wohl unserer Tiere machen. Heute fürchte ich aber bereits, dass das Geld vorher aufgebraucht ist."