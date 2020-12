Bad Herrenalb Blick auf die möglichen Schwachstellen

"Unser Lift ist startklar", so der Tenor von Wilfried Weiß, der sich seit 23 Jahren als erster Vorsitzender der Skizunft Bad Herrenalb um die ordnungsgemäße Prüfung der Anlage durch den TÜV kümmert. Gemeinsam mit Vereinsmitglied Martin Knirsch war er daher auch am Donnerstag vor Ort, um den Skilift durch Daniel Schultzke abnehmen zu lassen.

Der Elektroingenieur, der für die Liftanlagen im Nordschwarzwald verantwortlich zeichnet, kennt sich als Sachverständiger aus und schaut nach den möglichen Schwachstellen. "Mittels magnetinduktiver Seilprüfung können wir das Seil prüfen, weil uns elektromagnetische Felder die Schadenstellen anzeigen", so der Fachmann, der auch in schwindelerregender Höhe auf den Masten die Rollenbatterien prüft: Das Lager dürfe hier nicht ausgeschlagen, denn sonst laufe das Seil nicht rund, berichtet Schultzke der lachend ergänzt: "Beim Schlangenlinien fahren in der Liftspur oder wenn sich die Bügel beim Abwerfen verheddern, kann das Seil von der Rollenbatterie springen – dann muss der Lift sofort gestoppt werden."