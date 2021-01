Bad Herrenalb "Betriebswirtschaftlich rechnet sich das nicht"

Stammgäste sind es, die auch Abbas Wehbe von "Abbas’ Restaurant" die Treue halten. Mitarbeiter umliegender Geschäfte zum Beispiel. Mittwochs bis sonntags gibt er Speisen aus. "Insgesamt läuft das mit dem Abholen eher schleppend", gibt er zu, "leben kann man nicht davon. Der Umsatz liegt bei etwa zehn Prozent. Bad Herrenalb ist nun mal keine große Stadt mit viel Zufallskundschaft. Aber wir müssen da alle durch".

Heiko Lehmann vom "Alten Schweden" bestätigt: "Die Umsätze sind viel geringer als in Zeiten, wenn die Gäste zu uns ins Lokal kommen können." Geöffnet hat er derzeit Freitag bis Sonntag: "Bewährt hat sich die Zulieferung, auch in die Höhenorte oder nach Dobel. Gerade unser Gänsebraten wurde gut angenommen." Was er moniert: Die staatlichen Corona-Novemberhilfen seien noch immer nicht angekommen.

Anrufe zur Abholung oder für den Lieferservice seien deutlich weniger geworden als noch beim ersten Lockdown im Frühjahr, erklärt Barbara Wedner von "Villa Lina" und "Park Restaurant": "Möglicherweise deshalb, weil mehr Restaurants die Services diesmal anbieten."

Auch sei im Frühjahr die Solidarität und Unterstützung der Menschen für die Gastronomie höher gewesen. Gerne nähmen gerade ältere Menschen ihren Lieferservice an: "Da fahren wir auch schon mal bis Loffenau." Nie müde, Sonderaktionen anzubieten, gab es über die Feiertage eine spezielle Abhol-Speisekarte mit festlichen Angeboten, auch zum Erwärmen zuhause: "Das kam an. Die Leute haben sich das einfach mal gegönnt." Abgeholt werden kann am eigens eingerichteten Drive-in-Fenster der "Villa Lina" donnerstags bis sonntags. Aber natürlich, fügt auch Wedner an, sei es kein Vergleich zur "normalen" Zeit: "Wir arbeiten vor allem mit unseren Azubis. Die könnten ja vom Kurzarbeitergeld nicht leben. Und wir hoffen, dass sich alles möglichst schnell wieder normalisiert."

Und außerhalb der Kernstadt? Im Gaistal ist die "Spechtschmiede" beliebtes Ausflugsziel. Derzeit leider auf den Freitagabend zur Abholung von Burgern beschränkt. "Das läuft gut, wir haben einen regelmäßigen Kundenstamm dafür. Die kommen, holen das Vorbestellte gut verpackt ab – alles andere lohnt nicht", sagt Aggi Greissinger klipp und klar. Essen "to go" anzubieten, wäre zwar auf den ersten Blick verlockend, aber definitiv zu riskant am Wanderziel "Spechtschmiede": "Die Leute sind teilweise uneinsichtig. Sie bleiben in unmittelbarer Nähe mit Essen oder Getränk sitzen. Der Abstand wird nicht eingehalten. Das gibt dann Probleme mit der Corona-Verordnung."

"Hier in Bernbach kommt nicht zufällig jemand für eine Pizzabestellung vorbei. Es sind fast immer die gleichen Kunden", beschreibt Peter Bär vom Gasthaus Bären die Realität ohne Gäste im Gasthaus: "Uns fehlen seit über acht Monaten etwa drei Viertel des Umsatzes." Denn im Frühherbst sorgte auch noch die mehrmonatige Straßensperrung Richtung Moosbronn für Einbußen: "Haarscharf nach Wiederöffnung der Straße kam der Teil-Lockdown." Durch die Sperrstunde um 20 Uhr werde die Abholzeit zusätzlich begrenzt: "Dienstag bis Sonntag haben wir Abholzeiten - die Bestellungen können wir täglich in einer Stunde abarbeiten."

Etwas optimistischer klingt die Aussage von Karl Schwemmle vom Hotel Restaurant Vinothek "Lamm" in Rotensol: "Bisher haben wir die Herausforderungen ganz gut gemeistert. Mitarbeiter haben Überstunden und Urlaub abgebaut, wenige sind in Kurzarbeit." Bis vor Kurzem gab es noch einige Hotelgäste, die auch bewirtet werden durften: Steuerschüler der örtlichen Akademie sowie einige Geschäftsreisende. "Aber natürlich fehlt das komplette Weihnachtsgeschäft mit Firmen- und Familienfeiern im Dezember. Danach waren wir oftmals ein richtiges Ferienhotel, volles Haus, teilweise mit Halbpensionsgästen."

Auch Schwemmle bietet Speisenabholung, baut dabei auf eine reduzierte, aber qualitativ hochwertige, gut bürgerliche Karte: "Die Resonanz ist allerdings bescheiden. Ich bin froh, dass der Weinverkauf aus der Vinothek gut läuft. Aber um im Außer-Haus-Geschäft erfolgreich zu sein, muss man sich da schon einen Namen aufbauen. Wir sind nun mal ganz neu dabei mit diesem Service." Mittwochs bis sonntags können Speisen abgeholt werden, auch wenn für Schwemmle klar ist: "Der Aufwand ist hoch. Mit Gewinn kann man da nicht rechnen."

Laufend aktualisiert

Die genauen Vorbestellungs- beziehungsweise Abholzeiten sowie die Telefonnummern, auch der übrigen beteiligten Gastronomiebetriebe, finden sich laufend aktualisiert über die Homepage der Stadt Bad Herrenalb unter der Rubrik Gastronomie. Details zu den Speisen über die Homepages der einzelnen Gastronomiebetriebe.