Bad Herrenalb Besucher bibbern beim Mitternachtsschwimmen

Publikum klatscht mit

Großen Anteil am regen Besuch im und außerhalb des Beckens hatte die Band "Remember unplugged" aus Marxzell.

Die Viererformation um Sängerin Fabienne, Keyboarder und Sänger Sebastian, dem zweiten Sebastian am Schlagzeug und Gitarrist Florian unterhielten am Beckenrand mit Eigeninterpretationen eingängiger Rock- und Popsongs. Sie motivierte auch mal das Publikum an den Tischen zum Mitklatschen, fragte per Mikro eine junge Wasserratte: "Laura, noch nicht zu kalt?" Keineswegs! Betrug doch die Wassertemperatur im angeleuchteten Becken mit 24 Grad fast zehn Grad mehr als draußen.