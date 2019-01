Bad Herrenalb Bernhard Hummel wird überrascht

Gäste stehen auf

Bis zuletzt geheim gehalten wurde die Nominierung von Bad Herrenalbs langjährigem Feuerwehrkommandanten Bernhard Hummel für eine Ehrung beim Neujahrsempfang. Eine Überraschung sollte es werden – und war es auch. Klaus Ziegler, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Calw, verlieh Bernhard Hummel das deutsche Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold. Das ist die höchste Auszeichnung für einen freiwilligen Feuerwehrmann in Deutschland.

Hummel ist seit 43 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und war davon 15 Jahre Abteilungskommandant der Stadtabteilung. Seit 20 Jahren ist er Gesamtkommandant für alle Abteilungen der Stadt. Im Kreis Calw ist er auch noch als Ausbilder für Truppmänner und Truppführer tätig.

Anlass für die große Ehrung war sein bevorstehendes Ausscheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst im Oktober 2019. Hintergrund: In Baden-Württemberg beträgt die Altersobergrenze für den aktiven Einsatzdienst bei der Freiwilligen Feuerwehr 65 Jahre.

Bürgermeister Norbert Mai erklärte, dass Hummel als Leitender Hauptbrandmeister für die Alarm- und Ausrückeordnung, die Fortbildung und die technische Ausrüstung der Feuerwehr verantwortlich ist. Er bedankte sich für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Ziegler sprach von "außergewöhnlichem und beispielhaftem Engagement über das normale Maß hinaus".

Er verlas die Verleihungsurkunde für das Deutsche Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold, die von Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands in Berlin, ausgestellt war. Zuletzt forderte Ziegler alle Gäste im Saal auf, aufzustehen. Dann heftete er den Orden an.