Bad Herrenalb Bernbach: Dorfhexen kommen richtig gut an

Das ist den Bernbachern aber noch nicht genug. "Wir haben außerhalb der Kampagne noch zwei weitere Umzüge auf dem Plan", verrät König. Dazu ging es am Sonntag, 18. Februar, erst mal an die Schweizer Grenze nach Lörrach-Hauingen. Und dieses Wochenende geht es Richtung Frankreich nach Schiltigheim. "Das haben wir einer Aktion von Radio Regenbogen zu verdanken", erklärt König. So konnten die Hexen die Rechnung für ihren neuen Festwagen bei dem Radiosender einreichen. Der übernahm die Kosten und zahlte die gleiche Summe auch noch mal an den Verein aus. "Das war natürlich super für uns." Mit dem so gesparten und gewonnenen Geld können die Hexen ihre internationalen Ausflüge finanzieren.