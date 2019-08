Bad Herrenalb Bereits sieben Bewerber für Bürgermeisterwahl

Entscheidung über Zulassung

Zur Erinnerung: Bewerberschluss ist am Montag, 23. September, 18 Uhr. Danach tagt der Gemeindewahlausschuss, um über die Zulassung der Bewerber zu entscheiden.

Wie Hauptamtsleiter Ralph Götzmann am Freitagmittag auf Anfrage unserer Zeitung sagte, haben sich mittlerweile sieben Personen beworben. Zwei sind bislang namentlich noch nicht an die Öffentlichkeit getreten.

Zu den Kandidaten, die sich meldeten, gehört Michael Pfeiffer. "Ich lebe und liebe unsere Gemeinde Bad Herrenalb", stellt er fest. Deshalb habe er seine Bewerbung als freier Kandidat eingereicht. Der Vater eines sechsjährigen Sohns und Stiefvater einer 14-jährigen Tochter ist von Beruf Elektroniker. Schon mehr als drei Jahre sei er Inhaber eines sehr erfolgreichen Massage- und Beauty-Studios, das er mit seiner Frau in Bad Herrenalb aufgebaut habe.

"Ich gebe Ihnen keine sinnlosen Versprechen, sondern möchte eher transparent Ihnen gegenüber sein und aufzeigen, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um ganz Bad Herrenalb auf einen guten Weg für die Zukunft zu bringen", macht Pfeiffer für sich Werbung. Dazu gehöre, das Parkplatzproblem in den Griff zu bekommen "für unsere Besucher". Weiter ist für Pfeiffer wichtig: die Ortschaften und die Stadt familien- und kinderfreundlicher zu machen – mit Wohnraum, Spiel und Freizeitmöglichkeiten. "Die Kindergärten in den Ortschaften und die Schulen müssen vorhanden und intakt sein", so Pfeiffer.

Gewerbe jeglicher Art müsse mehr unterstützt werden – sei es "mit Anpreisung/Werbung oder Bauflächen der Neurealisierungen". Die Siebentäler Therme müsse man wieder interessant machen. Pfeiffer möchte "ein Generationendenken bewirken, da wir uns nicht mehr ausruhen dürfen auf das Vergangene. Wir sind im Hier und Jetzt – und jetzt heißt es handeln".

Ob noch weitere Bewerber in Bad Herrenalb ihre Unterlagen abgeben? Hauptamtsleiter Götzmann geht fest davon aus.