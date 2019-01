Bad Herrenalb Bereits im Jahr 1965 Trink-Kuren angeboten

Am 20. Oktober 1971 hat die Kurstadt Herrenalb den Titel "Bad" verliehen bekommen. Letzte Voraussetzung dafür war das wenige Monate zuvor eröffnete Thermalbad auf der Schweizer Wiese. Dort wurde im Oktober 2011 der 40. Jahrestag gefeiert.

Vor rund 100 geladenen Gästen hielt Bad Herrenalbs Ehrenbürger Wilhelm Lörcher die Laudatio. Als Stadtrat unterstützte er in den 1960er-Jahren die Suche nach einem Thermalwasservorkommen in Herrenalb. Im Sommer 1964 hatte das Unternehmen Erfolg. In 585 Metern Tiefe fand man 32,5 Grad warmes und mineralreiches Wasser. "Alleiniger Vollstrecker dieses Jahrhundertwerks war Bürgermeister Robert Traub", sagte Lörcher während der Feierstunde.

Die Heilwirkung des gefundenen Wassers habe man an Studenten nachgewiesen, plauderte Lörcher. So konnten bereits im Jahr 1965 Trink-Kuren angeboten werden.