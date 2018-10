Bad Herrenalb Bad Herrenalb nimmt am Bundeswettbewerb "Europäische Stadt" teil

Bad Herrenalb. "Das blaue Band der Alb – Bad Herrenalb erblüht" ist der Titel des Beitrags, mit dem die Tourismusstadt an der Alb an dem vom Bundesinnenministerium initiierten Wettbewerb "Europäische Stadt – Wandel & Werte" teilnimmt. Als Preisgeld sind insgesamt 200 000 Euro ausgelobt, die in den Kategorien "Stadtgebäude", "Stadtraum", "Stadtleben" und "Stadtbürger" vergeben werden. Mit dem Preisgeld will das Ministerium die "Umsetzung guter öffentlichkeitswirksamer Vorhaben" unterstützen. Der Wettbewerb ist der deutsche Beitrag zum "Europäischen Kulturbejahr 2018", mit dem laut EU-Ministerrat "das Bewusstsein für die europäische Geschichte geschärft und das Gefühl einer europäischen Identität gestärkt" werden sollen.