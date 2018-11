Bad Herrenalb Ausgebüxte Kuh sorgt für Panik

Als sie dann in ihrem – roten – Auto in Richtung Dobel fahren wollten, machten sie am Kreisverkehr noch einmal Bekanntschaft mit der Kuh, die, völlig in Panik, auf das Auto zulief. Vor ihnen hätte sich noch ein Motorradfahrer befunden, der ebenfalls in Panik geraten sei und versucht habe, das Tier durch Hupen von sich fernzuhalten. Auch Schmalfuss hupte – und so konnte er einen Zusammenstoß gerade noch vermeiden.