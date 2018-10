Bad Herrenalb Ausdauer und Fitness kommen zugute

Bad Herrenalb. "Schon bei der Planung unseres Rezeptkalenders war klar, es soll ein gemeinschaftliches Projekt werden: aus Bad Herrenalb für Bad Herrenalb. Mit dieser Devise sind wir an den Start gegangen", sagt Karina Herrmann, die Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH. Am Ende der Planungen und Vorbereitungen stehe die Verteilung. Eine Herausforderung, immerhin gehe es darum, mehr als 6000 Exemplare in jeden Briefkasten in Bad Herrenalb und nähere Umgebung (verteilt wird im gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke) zu bringen.