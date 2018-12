Bad Herrenalb Auftritt mit maßgeschneiderten Flügeln und einem Sternenstab

Erlebnis für ganze Familie

Um den Schwarzwald zu erkunden, waren er und seine Chorfreunde schon im September zu Gast in Bad Herrenalber. Im Stadtteil Gaistal wurde ein Wochenende lang im Ferienheim Aschenhütte bei einer Chorfreizeit geprobt. Dabei kamen aber auch Sport, Spiel und Spaß nicht zu kurz. "Wir sind gewandert und haben gegrillt", erklärt Joris, dem die Waldwege besonders gut gefallen haben. Für seinen Auftritt bei der "Schwarzwälder Weihnacht" ist er daher bestens gerüstet. Zudem darf er ebenso wie alle anderen Mitwirkenden in die Maske und wird geschminkt wie die großen Stars in den Opernhäusern.

Unter Leitung von Andreas Kramer, der nach musikalischen Anfängen als Aurelius Sängerknabe unter anderem als Knabe in Mozarts Zauberflöte an verschiedenen Opernbühnen im In- und Ausland auftrat, werden die Sänger am Cembalo von Bernhard Kugler und dem Streicherensemble des Symphonieorchesters "Junge Philharmonie Calw" begleitet. Die jungen Musiker haben ihre Ausbildung an der Musikschule Calw erhalten und wurden als Streicherensemble eigens von Eva-Maria König für die "Schwarzwälder Weihnacht" zusammengestellt.

Damit bietet das außergewöhnliche Konzert nicht nur eine Plattform für aufstrebende junge Talente, sondern zudem ein Erlebnis für die ganze Familie. In nur einem Jahrzehnt haben mittlerweile rund 1600 Jugendliche bei "Klassik im Kloster" musiziert und gesungen und vielen Menschen im Schwarzwald eine große Freude bereitet.