Bad Herrenalb als Auslöser: Gibt’s bald ein echtes Tourismus-Schwergewicht?

Bad Herrenalb hat den Anstoß gegeben: Tourismusgemeinschaft Albtal Plus und Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald – eine Doppelmitgliedschaft ist finanziell nicht länger möglich.
„Für uns ist es ein richtungsweisendes Thema, das die touristische Zukunft der Region prägen kann. Und wir sehen auch, dass wir mit vielen Dingen, die wir machen, von unserer Größe her mittlerweile an Grenzen stoßen“, sagt René Skiba, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir haben uns in den letzten zehn Jahren gut aufgestellt als Qualitätsregion Wanderbares Deutschland und als nachhaltiges Reiseziel. Ähnlich funktioniert das auch im Albtal, das ebenfalls professionell aufgestellt ist. Auf dieser Basis können wir viel bewegen.“