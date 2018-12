Bad Herrenalb Abwasserentsorgung ist jetzt komfortabler

Betonierte Fläche

Die mobilen Camper können sich dort mit Strom und Wasser versorgen, zudem wurde die Abwasserentsorgung nach Umbauarbeiten deutlich komfortabler gestaltet. Brackwasser kann jetzt einfach abgelassen werden, in dem die Wohnmobile auf eine betonierte Fläche mit einem Abwassertrichter fahren. Die Inhalte der Chemietoiletten werden händisch in den Trichter entleert. Zur Reinigung kann per Knopfdruck nachgespült werden.

Attraktiv sind die Stellplätze laut Mitteilung auch aufgrund ihrer zentralen Lage. Sowohl die Supermärkte am Ortseingang der Siebentälerstadt als auch die Geschäfte und Sehenswürdigkeiten in der Kernstadt sind bequem zu Fuß erreichbar.