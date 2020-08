Bad Herrenalb 66-Jähriger hat Todesangst bei Polizeikontrolle

Der betreffende Polizist sei am Seitenfenster seines Autos erschienen und habe gefragt, "ob ich denn wohl von der Gurtpflicht befreit wäre. Ich verneinte und sagte, ich sei gerade dabei auszusteigen, wobei ein Gurt sicher recht hinderlich wäre. Außerdem müsse ich jetzt sehr dringend in die Praxis, in der ich einen Termin hätte."

Starke Herzinsuffizienz

Der Beamte habe die üblichen Papiere einsehen wollen. "Ich antwortete erneut, ich habe jetzt keine Zeit zu verlieren, sondern müsse äußerst dringend die Arztpraxis aufsuchen."

Man habe ihm zunächst nur den Weg verstellt. "Als mehrere Einwände meinerseits nicht fruchteten, drehte ich mich um, weil ich hinter meinem Fahrzeug vorbei zur Arztpraxis laufen wollte", so der 66-Jährige. Er wisse nicht, ob irgendeine "Fluchtgefahr" vermutet worden sei – oder was immer der Grund für die folgende, "völlig unangebrachte Aktion war".

Er habe sich kaum umgedreht, als der betreffende Polizist ihn von hinten angegriffen habe "und mit brutaler Gewalt zu Boden warf". Unmittelbar darauf habe dieser mit dem Knie seinen Rücken so stark belastet, "dass mir das Atmen schwer fiel".

Dazu müsse gesagt werden, dass er seit vielen Jahren an einer starken Herzinsuffizienz und dadurch bedingt unter einer gewissen Atemnot leide.

"Lass mich los du Drecksack, ich krieg keine Luft"

Weiter wird in den Schreiben aufgeführt: "Ich rief sofort, er solle mich loslassen, ich bekäme keine Luft mehr. Diesen Ausruf wiederholte ich mit Sicherheit mehr als fünf Mal ohne jeden Erfolg. Zuletzt auch, wie ich zugebe, in der Form ›Lass mich los du Drecksack, ich krieg keine Luft‹." Er gehe davon aus, dass man in Anbetracht "der brutalen und völlig ungerechtfertigten Gewaltanwendung" hier kaum von Beamtenbeleidigung sprechen könne. "Mir ging es einzig um die Rettung meines Lebens, weshalb ich auch mehrmals so laut wie möglich um Hilfe gerufen habe", so der 66-Jährige. Passanten hätten vermutlich gedacht, hier werde gerade ein Mörder oder Schwerverbrecher zur Räson gebracht. "Wie ein solcher kam ich mir in diesen Momenten allerdings auch vor", heißt es weiter. Erst nach mehreren Minuten seien zwei weitere Beamte zur Ablösung eingetroffen, "was mir dann wenigstens etwas Linderung verschaffte".

Die Dringlichkeit seines Toilettenganges habe sich mittlerweile "aufgrund der brutalen Gewaltanwendung, von mir zunächst aufgrund der Aufregung völlig unbemerkt", erledigt. Die Notdurft sei in der Hose gelandet.

Die Aktion habe ihm einen mehr als zweistündigen Aufenthalt in der Haftzelle in Bad Herrenalb zwecks Wartens auf den Haftrichter, der dann doch nicht erschienen sei, und eine gut zweistündige Vernehmung durch zwei weitere Beamte aus Bad Wildbad eingebracht. "Immerhin konnte ich mittlerweile auf der Toilette des Polizeipostens meine stark verschmutzte Hose nebst Körper wenigstens notdürftig reinigen", so der 66-Jährige. Anschließend sei er durch die beiden Polizisten aus Wildbad zwecks "erkennungsdienstlicher Behandlung" nach Calw gebracht worden – "allerdings auch wieder zurück nach Bad Herrenalb".

Handy-Foto gezeigt

Er wolle ausdrücklich betonen, dass absolut alle beteiligten Beamten, mit Ausnahme des betreffenden Polizisten, "sich mir gegenüber stets so verhalten haben, wie es von einem anständigen Polizeibeamten eigentlich zu erwarten ist".

Auch wenn es ihm sehr wohl klar sei, dass der betreffende Polizist seine körperlichen Probleme "sicher nicht kennen konnte, so berechtigt ihn dies trotzdem keineswegs zur Durchführung solcher absolut unverhältnismäßiger und äußerst brutaler Maßnahmen".

Wie er erfahren habe, strebe der Polizist ein Strafverfahren gegen ihn wegen "körperlicher Gewalt gegen einen Beamten" an. "Dies war doch wohl eher umgekehrt", so der Bad Herrenalber. "Angeblich soll ich ihn aber während der erfolgten Nötigung ins Knie gebissen haben. Als ›Beweis‹ zeigte man mir ein Handy-Foto, auf dem ein Knie mit einem roten Farbring zu erkennen war", steht außerdem in dem Dienstaufsichtsbeschwerde-Schreiben. "Wie ich dieses Wunder technisch vollbracht habe könnte", entziehe sich allerdings seiner Kenntnis. "Auch wenn ich in meiner Not mehrmals erfolglos versucht habe, ihn zumindest in die Hand zu beißen." Immerhin habe er Todesangst gehabt "und wartete jeden Moment darauf, sein Knie nach ›amerikanischem Vorbild‹ in meinem Genick zu spüren, was glücklicherweise jedoch nicht erfolgte".

Laufendes Verfahren

Im Nachhinein habe er erfahren, dass der betreffende Beamte gerade sechs Tage vorher an der "Samurai-Schwert-Aktion" (Anmerkung der Redaktion: Ein Polizeibeamter wurde durch einen Angriff mit einem Samuraischwert schwer verletzt) beteiligt gewesen sei. Auch wenn das sicherlich ein sehr traumatisches Erlebnis gewesen sei, "so entschuldigt dies natürlich keineswegs seine völlig unangemessene und brutale Handlungsweise".

Wie vonseiten des Polizeipräsidiums Pforzheim am Donnerstag auf Anfrage zu erfahren war, könne in den nächsten Tagen lediglich nachgefragt werden, ob die Dienstaufsichtsbeschwerde auch tatsächlich eingegangen sei. Schließlich würden bei einem laufenden Verfahren keine Details bekanntgegeben. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde werde im Referat Recht und Datenschutz geprüft. Unabhängig der Beschwerde stehe es im Übrigen dem Beschuldigten frei, seine Wahrnehmung persönlich oder per Anwalt zu äußern. Alle Verfahrensbeteiligten würden angehört, um sich ein Bild zu verschaffen. Um die Neutralität zu wahren, kümmere sich freilich ein unabhängiger Sachbearbeiter um den Fall. Letztendlich entscheide die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen.

Wie weiter zu erfahren war, wird noch ein unabhängiger Zeuge angehört, der den Vorfall am Dienstagmorgen beobachtet habe.

Die Polizei schickte am Mittwoch folgende Mitteilung zu dem Hergang: Eine Anzeige, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, erwarte einen 66-jährigen Autofahrer. Er sei mit seinem Auto am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr in der Gernsbacher Straße in Bad Herrenalb unterwegs gewesen. "Weil er nicht angegurtet war, wurde er von einem Polizisten angesprochen. Der Beamte wies den Mann in einem Gespräch auf die Gurtpflicht hin und wollte in der Folge eine mündliche Verwarnung aussprechen. Der 66-Jährige reagierte sofort aggressiv und beleidigte den Polizeibeamten aufs Übelste. Als er seine Personalien angeben sollte, verweigerte er dies, und versuchte sich vom Kontrollort zu Fuß zu entfernen. Der aggressive Mann musste festgehalten und zu Boden gebracht werden. Gegen seine Festnahme wehrte er sich mit aller Kraft und biss hierbei dem Polizeibeamten in den Oberschenkel. Glücklicherweise wurde der Polizist nur leicht verletzt. Der 66-Jährige erwartet nun mehrere Anzeigen."