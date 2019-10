Bad Herrenalb 35 Kandidaten bei zweitem Wahlgang

Bad Herrenalb - Am Donnerstagabend tagte zum zweiten Mal der Wahlausschuss für die Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb. Nachdem um 18 Uhr die Bewerbungsfrist endete, hatte sich der Ausschuss erneut damit zu befassen, welche Bewerbungen für die Wahl am 10. November eingegangen waren.