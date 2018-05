Bad Herrenalb 31 Euro für 31 Tage

Den passenden Rahmen für die unterhaltsamen Sommernächte bietet der Kurpark mit seinem besonderen Flair. Ein offenes Veranstaltungszelt sorgt für Open-Air-Feeling und bietet gleichzeitig Schutz, falls das Wetter mal nicht mitspielen will. Kühle Getränke und kleine Leckereien können die Besucher am idyllischen Albufer genießen.

Dauerkarten für den Kultursommer sind ab Sonntag, 6. Mai, in der Touristik Bad Herrenalb erhältlich: Für 31 Euro ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen an allen 31 Tage inklusive. Karten für einzelne Veranstaltungen sind online erhältlich oder an den Vorverkaufsstellen Touristik Bad Herrenalb und den Ticketbüros Pforzheim und Mühlacker sowie an der Abendkasse.

(mak). Nach der Gartenschau 2017 lädt die Stadt zu "Kulturgenuss & Sommerflair" ein. Zwar wird der Haushaltsplan erst noch verabschiedet, doch genehmigte der Gemeinderat hierfür bereits im März ein Budget in Höhe von 30 000 Euro.

Nina Schäfer, neue Touristik-Geschäftsführerin, die auch die Leitung des Stadtmarketings innehat, informierte im Rahmen der Haushaltsberatung. Die ehemalige Veranstaltungsleiterin der Gartenschau stellte ihre Visionen vor.

Zuvor berichtete Stadtkämmerin Sabine Zenker von dem Ergebnis des Verwaltungsausschusses mit Blick auf den Eigenbetrieb Touristik.

Ende Juli, wenn der Kultursommer vorbei ist und die Zahlen vorliegen, will man über eine Fortsetzung entscheiden sowie dem Gemeinderat einen Vorschlag unterbreiten. Die Überprüfung der Strukturen seien noch in Bearbeitung.

Schäfer sagte seinerzeit, man habe geplant, ein Zelt im Kurpark (circa 15/20 mal 25 Meter) mit Bühne aufzustellen. Das Areal ("zentraler Teil des Kurparks") müsse wegen des Eintritts eingezäunt werden.

Die Touristik-Geschäftsführerin nannte die Nähe des Kurhauses als ideal. War bei der Gartenschau die Schweizer Wiese der Bühnenstandort, so wolle man nun, dass im Kurpark "ein neuer Eindruck entsteht".

Bürgermeister Norbert Mai zeigte sich beeindruckt. Die Gartenschau werde in Erinnerung gerufen. Eine Pflanze werde gesetzt, die man wässern müsse, sodass eine große Sache daraus entstehe.

Weil die Zeit dränge, um noch etwas Ansprechendes auf die Beine stellen zu können, dürfe nicht bis zur Haushaltsverabschiedung gewartet werden, so Mai. Zur Erinnerung: Bei Stimmenpatt wurde der Haushalt 2018 am 25. April abgelehnt und soll nun erneut am 16. Mai auf der Tagesordnung stehen.