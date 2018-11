Bad Herrenalb 161 Grundstücke ausgemacht

Diese Pläne seien jedoch nicht mehr aktuell und daher nur noch bedingt nutzbar. Das Bauamt habe für die Kernstadt samt Gaistal und allen drei Ortsteilen sämtliche (möglichen) Bauflächen aus Plänen und Orthofotos erfasst, in einer Excel-Tabelle aufgelistet und mit Planausschnitten (zum Beispiel aus Bebauungsplänen) belegt.

Aufgelistet seien nicht nur die definitiv vorhandenen unbebauten und daher freien Baufenster in den Bebauungsplänen, sondern auch alle Geländeflächen, auf denen eine sinnvolle Nachverdichtung (und eine gegebenenfalls erforderliche Erschließung) möglich erscheint.

Das von der Landesregierung und den Kommunen erklärte Ziel, die Innenentwicklung vor einer möglichen Außenentwicklung voranzustellen, könne erreicht werden, wenn die bestehenden Möglichkeiten sinnvoll genutzt würden. Dazu bedürfe es manchmal nur eines Anstoßes. Insgesamt seien in der Kernstadt samt Kullenmühle und Gaistal 78 Grundstücke, in Bernbach 37, in Neusatz 26 und in Rotensol 20 – also insgesamt 161 Grundstücke­ – möglicherweise bebaubar.

Die Grundstückseigentümer sollen mit einem Serienbrief mit beiliegendem Fragebogen zum Ankreuzen angeschrieben werden, in dem um Aussagen über künftige Planungen und Absichten gebeten wird.

Das könne selbstverständlich nur auf freiwilliger Basis und aus Datenschutzgründen auch nur ohne persönliche Datenabfrage erfolgen. Sobald verwertbare Ergebnisse vorlägen, werde im Gemeinderat darüber berichtet.