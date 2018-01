Bad Herrenalb 16 Bäume werden gefällt

Bad Herrenalb. Für Dieter Schäfer vom "Herrenalb-Forum" sind die Baumfällungen jedoch Anlass dafür, einen "Hilferuf" an die Bürger der Siebentälerstadt loszu­schicken. "Ich wende mich an Sie, weil Ende Januar 2018 in Herrenalb schon die Bagger anrollen sollen, um ein Stadtbild, eine ganze Straße und auch ein Stück Heimat für immer zu vernichten, und um weiterhin sorglos in und an Überschwemmungsgebiete (Paragraf 78 Wasserhaushaltsgesetz) hinein und heran zu bauen", so der Bad Herrenalber unter anderem.

Die kleine Alb habe in Herrenalb noch fünf Zuflüsse. Der Klimawechsel sei gegenwärtig. Die Starkregengefahr nehme zu. Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung warne vor weiter zunehmenden Extrem-Ereignissen in Flusseinzugsgebieten und einer siebenfachen Risiko-Zunahme.

Insbesondere auch in Baden-Württemberg erwarte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zunehmend extreme Wetterereignisse mit Sturzfluten und so weiter. Heimat möge man vielleicht nur im Herzen haben, Rücksichtnahme geschehe im Kopf. Albabwärts lägen noch viele Städte und Gemeinden, stellt Schäfer fest.