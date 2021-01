Bad Herrenalb 135 Patientenzimmer

Der Klinik-Neubau besteht aus insgesamt drei Etagen, die zusammen eine Gesamthöhe von rund 17 Metern aufweisen. Im Februar des vergangenen Jahres rollten hierfür nach und nach insgesamt 135 Patientenzimmer an, die dann wie Lego-Bausteine aufeinander gesetzt wurden (wir berichteten).

Der Spatenstich für das Gebäude erfolgte im Oktober 2018. Wäre die Klinik wie ursprünglich geplant im November eröffnet worden, wäre das Bauvorhaben in nur knapp zwei Jahren fertiggestellt worden. Das alte Gebäude der Fachklinik für psychosomatische Medizin stieß laut Direktor Heiko Schroth aufgrund der räumlichen Gegebenheiten an der Kurpromenade 42 bereits seit einigen Jahren an seine Grenzen und "entspricht nicht mehr modernen und zeitgemäßen Anforderungen", wie Schroth damals betonte.